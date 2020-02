Dichten over de stadsgeschiedenis: “Als het maar uit je hart komt en over Den Haag gaat”

Remkes dreigt met gebiedsverbod voor onruststokers

Burgemeester Johan Remkes dreigt met een gebiedsverbod voor onruststokers die dinsdag en woensdag onrust hebben veroorzaakt in de Grote Marktstraat. 27 ouders van jongeren hebben een brief gehad van de gemeente en politie. In deze brief wordt gewaarschuwd dat als de betrokken jongere de komende tijd weer de openbare orde verstoort de burgemeester van Den Haag niet zal aarzelen een gebiedsverbod op te leggen. De komende dagen zal de politie in het centrum zichtbaar aanwezig zijn.

In het centrum gingen dinsdag en woensdag een groot aantal tieners al joelend en rennend winkels binnen. Ook gooiden deze jongeren met vuurwerk en eieren naar het winkelende publiek en hulpverleners. De politie heeft de afgelopen dagen 12 jongeren aangehouden. De onrust op de Grote Marktstraat werd veroorzaakt door opnames van een vlogger. Zo’n veertig tieners kwamen naar de Grote Marktstraat.