Rolstoelgebruikers doen aangifte tegen HTM

HTM weigert mensen in een elektrische rolstoel in hun aardgasbussen. Vanwege de veiligheid, zegt HTM. De belangenorganisatie van Hagenaars met een beperking, Voorall, gaat hier niet mee akkoord en steunt mensen die aangifte willen doen tegen HTM.

Voor velen is een ritje met de bus niet zo ingewikkeld. Maar voor veel Hagenaars met een beperking levert dat veel problemen op. Elektrische rolstoelen mogen namelijk niet in de aardgasbussen van HTM. De elektrische bussen zijn wel toegankelijk voor elektrische en gewone rolstoelen, maar die rijden nog maar op heel weinig lijnen in Den Haag.

Belangenorganisatie Voorall is teleurgesteld in het beleid van HTM. Al in 2016 oordeelde het College van de Rechten van de Mens (CRM) dat HTM geen mensen in een elektrische rolstoel mag verbieden om in de bus te gaan. Hierbij baseert het CRM zich op de ‘gelijkebehandelingswetgeving’ die busmaatschappijen verplicht om bussen toegankelijk te maken voor mensen met een beperking. Maar de uitspraak van het College is niet bindend en HTM heeft nog geen veranderingen doorgevoerd.