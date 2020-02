Spuigasten over pensioenonderhandelingen en economisch beleid

In het politieke radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM wordt zaterdagochtend onder andere aandacht besteed aan de pensioenonderhandelingen en het economisch beleid van de gemeente.

In de onderhandelingen over de pensioenen wordt ook gekeken naar de mogelijkheid om de rekenrente in de toekomst los te laten. De rekenrente bepaalt hoeveel geld pensioenfondsen in kas moeten hebben om in de toekomst de pensioenen uit keren. Wat betekent dit voor de pensioenen? Het Haagse Tweede Kamerlid Gerrit Jan van Otterloo (50PLUS) is te gast.

Het economisch beleid van de gemeente Den Haag is te vaag. Daardoor heeft de gemeenteraad onvoldoende mogelijkheden om de ‘effectiviteit en doelmatigheid’ te beoordelen. Daarvoor waarschuwt de Rekenkamer Den Haag, een onafhankelijke toezichthouder die het beleid van de gemeente tegen het licht houdt. De voorzitter van de Haagse Rekenkamer, Manus Twisk, licht de uitkomsten van het onderzoek in Spuigasten toe.

Spuigasten is een wekelijks actueel politiek radioprogramma van Den Haag FM. Elke zaterdag van 11.00 tot 12.00 uur ontvangt Ivar Lingen zijn gasten in Studio B. Volg het live op de radio via Den Haag FM of kom langs in de centrale bibliotheek aan het Spui.