Nooit vertoonde beelden van vallende bommen op Bezuidenhout

Er zijn voor het eerst beelden te zien van de bommenwerpers en vallende bommen tijdens het vergissingsbombardement op de Haagse wijk Bezuidenhout op 3 maart 1945. Ze zijn gemaakt door een cameraman die aan boord zat van één van de militaire vliegtuigen. Het Nederlands Instituut voor Militaire Historie heeft de beelden samen met unieke foto’s van de schade in de woonwijk verwerkt in een video.

Op zaterdag 3 maart 1945 vertrokken vroeg in de ochtend 56 geallieerde Boston- en Mitchell-bommenwerpers naar Den Haag. Het doel was het Haagse Bos, dat al enige tijd door de Duitsers werd gebruikt om hun V2-raketten op te slaan en eraan te werken voordat ze werden gelanceerd. Door een fout in de opdracht kwam een groot deel van de bommen terecht in de woonwijk Bezuidenhout. Naast de vijfhonderd doden en duizenden gewonden, raakten er ook heel veel mensen dakloos.

Foto: Nederlands Instituut voor Militaire Historie.