‘Trojan Wars’ en jubileum galerie Britt & Mayhew in Kunstlicht

Het wekelijkse live cultuurmagazine Kunstlicht op Den Haag FM besteedt zondag van 11.00-12.00 uur aandacht aan onder meer de Trojan Wars van HNTjong en het lustrum van galerie Dürst Britt & Mayhew.

Galerie Dürst Britt & Mayhew bestaat vijf jaar en dat wordt gevierd met een speciale tentoonstelling. De tentoonstelling ‘Vèf Jaah’ laat nooit eerder vertoonde werken van dertien door de galerie gerepresenteerde kunstenaars zien. De galerie biedt een platform voor uiteenlopende werken, van beeldhouwkunst tot performance- en internetkunst. Kunstkenner Melchior Jaspers praat ons bij.

‘Trojan Wars’ van HNTjong is een bijna letterlijk verpletterende bingewatch-marathon met eten, drinken en livemuziek. Deze moderne versie van een eeuwenoude oorlog is vertaald naar een groots opgezet spektakel. Zaterdag 14 maart gaat het waagstuk met ruim 100 personages in première in de Koninklijke Schouwburg. Kunstlicht spreekt met acteur Bram Suijker.

In Kunstlicht ook de vaste rubrieken: het Vrolijk Intermezzo met Thom Ferwerda, Door de bril van een ander met Mira Feticu en de Kunstgreep van acteur Vincent Linthorst. Gewoontegetrouw sluit Kunstlicht af met actuele agendatips. Samenstelling, productie en presentatie: Eric Korsten.

Foto: HNTjong speelt ‘Trojan Wars’ (Marijke de Gruyter)