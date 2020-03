Weinig verheffend duel met Heracles levert ADO Den Haag een punt op

ADO Den Haag en Heracles hebben in een weinig aantrekkelijke wedstrijd met 0-0 gelijkgespeeld. Het aantal mogelijkheden in het duel was op een hand te tellen. ADO liet, met in het achterhoofd de strijd tegen degradatie, de kans om drie punten te pakken liggen.

Er waren weinig kansen in het begin van de wedstrijd. ADO probeerde met voorzetten vanaf de zijkant spits Omar Bogle te bereiken. Dit lukte niet en de Heraclieden bleven makkelijk overeind. ADO had op het veld wel een overwicht, maar kon dit niet in doelpunten omzetten.

Uiteindelijk had Heracles nog de grootste kansen van de eerste helft. Zowel eredivisietopscorer Cyriel Dessers als flankspeler Delano Burgzorg misten echter oog-in-oog met ADO-doelman Luuk Koopmans. De brilstand na de eerste 45 minuten was dan ook niet meer dan logisch.