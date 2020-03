Daniel Lohues en Lady Gaga in De Nieuwe Van Nierop

In het wekelijkse radioprogramma De Nieuwe Van Nierop op Den Haag FM hoor je zondagavond onder meer verse muziek van Daniel Lohues en Lady Gaga (foto).

Daniel Lohues had een theatertour gepland maar heeft deze (ook in Den Haag) op doktersadvies uitgesteld. Zijn album was wel al af en dat is een cadeautje voor de liefhebbers van goede luisterliedjes – alhoewel hij ook flink zijn gitaar laat scheuren op dit nieuwe album. Vanavond hoor je een stevige track van Lohues en de nieuwe single van Lady Gaga, die weer lekker ouderwets op de eletrodance-tour is.

Meer nieuwe releases zijn er van Rufus Wainwright, Christine & The Queens, Ntjam Rosie, James Taylor, Disclosure, Caribou, Gorillaz, Puss N Boots (met Norah Jones), SZA met Justin Timberlake en de Haagse Roos met haar Nederfunk. Tevens staan we stil bij het overlijden van Bob Fosko van de Raggende Manne.

De Nieuwe Van Nierop wordt elke zondagavond van 19.00 tot 20.00 uur uitgezonden op Den Haag FM. Muziekliefhebber Ricco van Nierop maakt wekelijks een selectie van nieuwe tracks van bekende artiesten en verrassende muzikale ontdekkingen.

Na afloop is de uitzending hier terug te beluisteren (link).