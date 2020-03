GGD en RIVM blijven alert, vrouw uit Delft besmet met coronovirus

De GGD Haaglanden en het RIVM blijven alert op mogelijke nieuwe besmettingen in de regio. Zaterdagavond werd bekend dat een 23-jarige vrouw uit Delft besmet is met het nieuwe coronavirus (COVID-19).

Mochten er nieuwe besmettingen gevonden worden, dan past de GGD hetzelfde protocol toe: isolatie, contactonderzoek en doorlopende monitoring van de patiënt. “Door deze maatregelen verkleinen we de kans dat de ziekte zich in Nederland kan verspreiden.” Mensen kunnen voor meer informatie over het coronavirus terecht op de website van het RIVM of bellen met het landelijke telefoonnummer: 0800-1351.

De vrouw uit Delft, die geen link heeft met de eerder in Nederland besmette patiënten, was vorige week op vakantie in Lombardije (Noord-Italië). Zij zit met ziekteverschijnselen in Delft in thuisisolatie.

GGD Haaglanden is direct een contactonderzoek gestart om in kaart te brengen met welke mensen de vrouw tijdens de besmettelijke periode contact heeft gehad. Deze contacten worden door de GGD benaderd. Zij moeten tijdens de incubatietijd van 14 dagen hun gezondheid in de gaten houden. Als zij klachten krijgen die passen bij het nieuwe coronavirus, dan worden zij ook in isolatie geplaatst en getest op het coronavirus.