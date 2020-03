Quick doet goede zaken in degradatiestrijd, Westlandia verspeelt voorsprong

In de strijd tegen degradatie heeft derdedivisionist Quick zondag zeer goede zaken gedaan. Op eigen veld versloeg de ploeg het als vierde geklasseerde Gemert met maar liefst 4-1. Westlandia uit Naaldwijk had zichzelf eveneens een goede dienst kunnen bewijzen, maar verspeelde thuis een 2-0 voorsprong tegen EVV: 2-2. Jong ADO pakte in de slotminuut drie punten op bezoek bij Blauw Geel ’38 (1-2).

Quick is bezig aan een ijzersterke serie, het bleef alweer voor de achtste keer op rij ongeslagen. ‘De Haantjes’ hadden bij rust al een 2-1 voorsprong verkregen dankzij doelpunten van Rachid Bouyaouzan en Frank van der Heiden. Tussendoor tekende Bram Jacobs namens Gemert voor de gelijkmaker.

Na de pauze besliste Marc Boshoff het duel door tweemaal doel te treffen. Zo wist Quick na twee remises op rij weer eens te winnen. Het gelijkspel van Westlandia tegen EVV voelde voor de thuisclub als een verlies. Mark van der Zalm en Melvin Vissers hielpen de Naaldwijkers aan een riante 2-0 ruststand.