Gert-Jan Bunt nieuwe commercieel directeur ADO Den Haag

Gert-Jan Bunt wordt de nieuwe commercieel directeur van ADO Den Haag. Hij is momenteel voorzitter van amateurclub Excelsior Maassluis.

Bunt wordt maandagmiddag gepresenteerd als lid van het directieteam. Hij volgt Remco van der Veen op, die in december de club verliet. Hij had toen een verschil van inzicht over het te voeren commercieel beleid. In de tussentijd was Mohammed Hamdi eindverantwoordelijk voor de commerciële zaken bij ADO.

Bunt werkte ook eerder bij verzekeringsmaatschappij ASR Nederland. Daar is ook Chris Woerts werkzaam. Woerts werd afgelopen weken ook veelvuldig genoemd als nieuwe commerciële baas bij de residentieclub.