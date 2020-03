Opbouw strandtenten in volle gang

De opbouw van de strandtenten op Scheveningen is in volle gang. Elk jaar wordt in februari/maart gestart met de opbouw. In de stromende regen wordt met een telekraan de verschillende stukken strandtent op de juiste plek geplaatst. Voor strandtenthouders altijd weer een mooi moment.

De officiële opening van het strandseizoen is overigens pas in het weekend van 17 april. Dan staat het BonFire Beach Fest weer op de rol. Tijdens dat festival zijn diverse activiteiten te vinden die cultureel, muzikaal, culinair en sportief zijn.

Foto’s: Ivar Lingen.