Politie geeft brugklassers in vrachtwagen voorlichting over sexting

Het Mobiel Media Lab van de politie is deze week in Den Haag te vinden. Met behulp van de vrachtwagen geeft de politie deze week op Haagse scholen voorlichting over -onder meer-, sexting. “Helemaal omdat dat een onderwerp is wat tegenwoordig helemaal hot is op de scholen dat er veel naaktfoto’s worden gedeeld onder leerlingen. Wij geven daar les over”, zegt politieagent Robin in het radioprogramma Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM. “Wij gaan eigenlijk de boodschap geven van hoe kan je dit voorkomen, of eigenlijk niet doen. Als je het doet hoe doe je het dan op een veilige manier.”

Bij het bezoek aan een school in Haagse Hout bleek maandag dat de brugklassers op de hoogte zijn van het onderwerp: “Er blijkt kennis te zijn over sexting bij de brugklassers die langskomen bij het Mobiel Media Lab.” Toch is het volgens Robin goed om de voorlichting te geven en te waarschuwen dat gedeelde foto’s voor altijd om het internet kunnen blijven. “Tuurlijk kan je de foto’s verspreiden en verdwijnt het, maar het wordt altijd opgeslagen”, zo betoogt Robin. Ook de komende dagen is het Lab bij verschillende scholen te vinden.

Op woensdag (tussen 10.00 en 16.00 uur) is de vrachtwagen te vinden op het voorplein van Den Haag Centraal, dan wordt tevens voorlichting gegeven met betrekking tot zakkenrollen. “Zorg dat je altijd je portemonnee of telefoon in een binnenzak hebt zitten en niet in je kontzak. Een duw in je zij en het is weg.” Robin spreekt over een verbindingsdag die woensdag plaats vindt waarbij ook partners van de politie -zoals bureau HALT, HTM en NS- voorlichting geven.

Luister hier naar het gesprek met Robin op Den Haag FM.