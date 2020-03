Politie geeft brugklassers in vrachtwagen voorlichting over sexting

Radar Live podium zoekt Haagse muzikale acts voor Koningsnacht

Het Radar Live-podium is op zoek naar getalenteerde acts uit de Haagse regio die staan te trappelen om op het The Life I Live festival te staan. Al tien jaar zorgt het festival voor een muzikale Koningsnach en Koningsdag. Het Radar Live-podium op het Buitenhof werd drie jaar geleden aan het festival toegevoegd om een nieuwe generatie artiesten aan Den Haag te presenteren. “In zes weken tijd worden de acts gecoacht door ervaren artiesten om een geweldige show neer te zetten”, vertelt Janneke Nijhuis van Popradar op Den Haag FM.

“Tot 18 maart kunnen acts zich inschrijven door één of meerdere tracks op te sturen met een motivatie. De geselecteerde acts krijgen een coach toegewezen die past bij hun stijl”, zegt Nijhuis. Christian Rouwenhorst, bekend als Jack Faded van 54 Gang, werd vorig jaar geselecteerd en doorliep het voortraject dat ook uit mediatraining en een publiciteitscampagne bestaat. “Wij zijn vooral gecoacht op het stageperformance. Het is belangrijk dat je weet hoe je je energie op het podium moet verdelen. Het optreden tijdens The Life I Live was onbeschrijfelijk. Echt vet om voor zo veel mensen op te treden”.

Dat het podium het begin kan zijn van een carrière kunnen zowel Nijhuis als Rouwenhorst beamen. Nijhuis: “Tijdens het festival wordt er veel gescout door lokale programmeurs. De organisatie kijkt ook of er acts meedoen die het jaar erop weer geprogrammeerd kunnen worden”. Of de 54 Gang dit jaar weer op het The Life I Live festival staat is nog niet bekend. “We hebben absoluut plannen voor Koningsnach, maar daar kan ik nog niks over zeggen”, aldus Rouwenhorst.

Foto: Willem van Dijk

Luister hier naar het gesprek met Janneke Nijhuis op Den Haag FM.

Luister hier naar het gesprek met Christian Rouwenhorst op Den Haag FM.