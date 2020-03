Sv Duindorp wil kunstgrasveld

De afgelopen maanden zijn meerdere trainingen en wedstrijden bij voetbalvereniging Duindorp afgelast omdat de velden onbespeelbaar waren. Daarmee wordt de roep om in ieder geval één kunstgrasveld aan te leggen bij de club steeds groter. “Dit gaat mij anders leden kosten”, zegt voorzitter van sv Duindorp Arie Verbaan tegen Den Haag FM.

De velden van Duindorp worden ook gebruikt door voetbalvereniging Football Factory van de Universiteit Leiden. Daarmee worden ze zeven dagen per week belast. Toch is Duindorp een van de weinige clubs in de Haagse regio die geen kunstgras heeft.

De velden zijn in beheer van de gemeente Den Haag en Duindorp huurt de velden. Voor nieuwe kunstgrasvelden in Den Haag is er geen gemeentelijk geld beschikbaar. Bovendien stelt de gemeente in antwoord op schriftelijke vragen van Hart voor Den Haag / Groep de Mos dat ‘de natuurgrasvelden in goede staat zijn en voldoen aan de gebruikerseisen’. “Wij nodigen de wethouder graag uit om een kijkje te gaan nemen”, zegt Verbaan.

Het wordt vooralsnog lastig om geld vrij te maken voor een kunstgrasveld omdat het stadsbestuur er geen budget beschikbaar voor heeft. Raadslid Nino Davituliani laat het er niet bij zitten en stelt vervolgvragen. “Er moet vast wel ergens een potje te vinden zijn”, zegt Davituliani. “Ik weet dat ADO Den Haag van het kunstgras af wil, misschien kunnen we dat verplaatsen. Zo moeilijk kan het niet zijn.”

Luister hier naar het interview met Arie Verbaan op Den Haag FM.