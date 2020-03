Politie geeft brugklassers in vrachtwagen voorlichting over sexting

Herdenking verwoestende bomaanval Bezuidenhout

Op 3 maart 1945 werd Bezuidenhout getroffen door een verwoestend bombardement. Engelse bommenwerpers probeerden Duitse doelen in het Haagse bos uit te schakelen. Doordat zij door slecht weer misten, raakten honderden mensen gewond of overleefden de bomaanval niet en werden tienduizenden huizen verwoest.

Tijdens de jaarlijkse herdenking wordt een eerbetoon gebracht aan de ruim vijfhonderd doden en duizenden gewonden van het bombardement. Omdat het dit jaar precies 75 jaar geleden is, wordt er uit gebreid stilgestaan bij deze ramp. Het programma van de herdenking is gratis toegankelijk en ziet er als volgt uit:

9.05 uur: luiden van kerkklokken van Bezuidenhoutse kerken

12.00 uur: gebedsdienst van de Bezuidenhoutse kerken

13.30 uur: herdenkingsceremonie en kranslegging bij het monument Juliana van Stolberg

14.45 uur: ontmoeting en napraten

20.00 uur: concert door musici van het Koninklijk Conservatorium

Meer over het bombardement op Bezuidenhout

De tentoonstelling ‘De herinnering blijft’ over de bomaanval vanuit bewoners die deze ramp hebben overleefd is nog tot 3 april te zien in de MN expositieruimte aan de Prinses Beatrixlaan. Op 20 en 21 maart 2020 kan je tijdens de Kunstroute ‘Op weg naar de bevrijding’ de expositie ook bezoeken. Tevens zijn er op 5,6 en 7 maart groepswandelingen (met gids) door Bezuidenhout, waar je alles te weten komt over heden en verleden van deze Haagse wijk.

Desley van Betten, InHolland student en Haagse vrijheidsambassadeur heeft de groepswandeling gedaan en heeft veel nieuwe dingen geleerd: “Er is steeds minder interesse voor de Tweede Wereldoorlog. En er is zoveel wat we nog niet weten wat in onze eigen stad heeft afgespeeld. Het is voor de toekomst belangrijk dat we deze verhalen niet vergeten”.

75 jaar vrijheid groots gevierd in Den Haag

In 2020 herdenkt Den Haag de oorlogsslachtoffers niet alleen op 4 mei en wordt de vrijheid niet alleen op 5 mei gevierd. Het hele jaar zijn er in de stad herdenkingen, evenementen en exposities in het kader van 75 jaar vrijheid. Naast de herdenking op 3 maart, zijn er grote nationale evenementen zoals Bevrijdingsdag, de Nederlands-Indië herdenking, 75-jarig bestaan van de VN en Haagse Bevrijdingsdag op 8 mei.

Foto: Nederlands Instituut voor Militaire Historie