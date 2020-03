Drie jonge Hagenaars vast voor inbraak in Wassenaar, politie lost waarschuwingsshot

De politie heeft drie jonge Hagenaars aangehouden vanwege een woninginbraak in Wassenaar. Maandagochtend rond een uur of elf was het raak aan de Van Zuylen van Nijeveltstraat. Een oplettende bewoner zag dat drie jongens zich verdacht gedroegen rond een woning. De bewoner belde direct 1-1-2. Een politieagent op de fiets was in de buurt. Toen de verdachten de politie zagen, sloegen zij direct op de vlucht via de achterkant van de woning. Vervolgens splitsten zij zich op in verschillende richtingen.

De agent die als eerste ter plaatse was, zette direct de achtervolging in op een van de verdachten. Tijdens deze achtervolging voelde de agent zich genoodzaakt om een waarschuwingsschot te lossen. Kort daarna kon de verdachte worden aangehouden. De andere twee verdachten renden een andere kant op. Zij werden aangehouden door politieagenten die waren gearriveerd. Zij werden daarbij geholpen door een omstander. De omstander raakte lichtgewond doordat een van de verdachten hem een klap gaf.

De drie verdachten, twee Hagenaars van 16 en één van 18 jaar, zijn meegenomen naar een politiebureau waar zij worden gehoord.