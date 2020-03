Elf jaar cel voor dodelijke schietpartij Netscherstraat

De rechtbank heeft dinsdag een 52-jarige Hagenaar veroordeeld tot een gevangenisstraf van elf jaar voor het doodschieten van zijn buurman. Hij is door drie kogels geraakt en daardoor overleden. De aanleiding van de schietpartij was een discussie over de vraag of het slachtoffer al dan niet naar zijn huis keek. De dader zei dat hij het wapen bij zich droeg en ook gebruikte ter verdediging omdat hij bang was voor het slachtoffer. Maar van een gerechtvaardigde verdediging is volgens de rechtbank geen sprake.

Bij het bepalen van de straf heeft de rechtbank rekening gehouden met onder meer het feit dat de man een vuurwapen heeft gebruikt bij een schijnbaar onschuldige confrontatie. De schietpartij vond plaats op klaarlichte dag, midden op straat, in een woonwijk. Dit heeft voor veel onrust en gevoelens van onveiligheid gezorgd. De rechtbank verwijt de man dat hij het slachtoffer na zijn overlijden telkens in een kwaad daglicht probeerde te stellen, kennelijk in de hoop er zelf beter van af te komen.

In zijn voordeel weegt de rechtbank mee dat hij zich, uit eigen beweging, heeft gemeld bij de politie en de feiten heeft bekend. Ook heeft hij de revolver met munitie ingeleverd.

