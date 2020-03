Haagse Amerikaliefhebbers op podium bij voorverkiezing: “Bizar, maar ook heel vet”

In Amerika is het dinsdag Super Tuesday; veertien staten gaan dinsdag naar de stembus om te stemmen voor een presidentskandidaat. De Haagse White House Watchers waren in februari op bezoek bij de Amerikaanse voorverkiezing in New Hampshire. Sophie Roberti mocht, samen met drie collega’s plaats nemen op het podium, direct achter de democraat Bernie Sanders. “Het is heel bizar. Je denkt ook over alles na; je kunt niet niezen of aan je neus zitten. Het is bizar maar ook heel vet”, zegt Sophie Roberti in het radioprogramma Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM.

“We kwamen daar binnen en werden er heel snel door een man uitgepikt. Die vroeg aan ons of we op het podium wilden zitten”, vervolgt Sophie. Dat ze niet uit Amerika kwamen was geen probleem voor de organisatie, ze mochten gewoon gaan zitten en ‘mooi zijn’. “Het is super geregisseerd en uitgedacht; er zat een donkere vrouw naast ons en een man met een baard, een heel divers publiek zetten ze neer.”

Ook werd uitgelegd hoe men zich diende te gedragen op het podium, want daar ben je -achter de kandidaat- zichtbaar voor alle media. Zo mochten ze geen gebruik maken van een telefoon en was enthousiast doen de opdracht: “Lachen en klappen en enthousiast met de borden in de lucht”, vertelt Sophie trots. “De dag erna stond het op heel veel voorpagina’s.”

Lang wachten in de bittere kou, optredens van oa Warren en Sanders bezocht die werd geïntroduceerd door Michael Moore. Paar jeugdige WHW’ers zelfs op het podium. Na afloop veel aandacht voor onze WHW’ers van de Amerikaanse pers. Wat een enthousiasme! Vandaag naar Joe Biden pic.twitter.com/ip7doEDnkv — Willem Post (@WillemPostUSA) February 9, 2020

De Haagse White House Watchers gaan al langer voor de verkiezingen naar Amerika, Willem Post deed dat mede voor zijn vak als Amerikadeskundige. Deze keer zijn ook kinderen van de White House Watchers meegegaan op de reis. “Ik ben vroeger op vakantie altijd meegegaan met mijn vader als ie aan het werk was. Daar is de liefde een beetje begonnen”, vertelt Frank Post over de Amerika-liefde die is overgedragen. Jeroen Wienbelt ging ook in op de uitnodiging van zijn vader Ton. “Hij kwam een aantal jaar geleden terug van een primary, met zoveel enthousiasme.”

Bij de voorverkiezingen wordt besloten wie de presidentskandidaat zal worden voor de verkiezingen van later dit jaar. Super Tuesday is een belangrijke dag voor de democraten, daar moet nog worden bepaald wie de uitdager van president Donald J. Trump wordt in de strijd om het presidentschap.

Luister hier naar het gesprek met de Whitehouse whatchers op Den Haag FM.