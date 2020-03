Haagse student mogelijk besmet met coronavirus

Een student aan de Universiteit Leiden in Den Haag is mogelijk besmet met het coronavirus. Dat meldt de Universiteit Leiden op haar website. Op dit moment wacht de student de uitslag van een tweede test af.

De student woont in het gebouw aan de Anna van Buerenplein. Hier zit ook het Leiden University College The Hague (LUC). De student voelde zich ziek na terugkeer uit Italië en nam contact op met de huisarts. Volgens het advies van het RIVM wordt die uitslag thuis in isolatie afgewacht. De student moet dus 14 dagen op zijn kamer blijven. Er is dus nog geen sprake van een vastgestelde besmetting met het coronavirus.

De uitslag van de test wordt niet eerder verwacht dan woensdag. De student woont samen met 400 andere studenten in het gebouw aan het Anna van Buerenplein woont. Studenten bij de Universiteit zijn geïnstrueerd. De GGD Haaglanden is nog niet op de hoogte van een mogelijk besmetting in Den Haag. Studenten die met Den Haag FM hebben gesproken, maken zich vooralsnog geen zorgen.

Foto: Den Haag FM.