Haagse vrouwenweek vol met activiteiten

In aanloop naar Internationale Vrouwendag zondag 8 maart zijn overal in de stad vieringen en activiteiten. De Haagse vrouwenweek wordt met een debat op 3 maart afgetrapt. Raadslid Mikal Tseggai en wethouder Bert van Alphen gaan samen met internationale partijen met elkaar in gesprek over internationale vrouwenrechten wereldwijd. Dit debat is live te volgen van 19:00 tot 21:30 uur op Den Haag TV.

Wethouder van Alphen zet zich al heel lang in voor vrouwenemancipatie: “Ondanks de positieve ontwikkelingen de afgelopen jaren is de vrouwenemancipatie nog lang niet af. De afgelopen jaren hebben we te maken met nieuwe uitdagingen zoals sexting, exposing en shaming. Tijdens de Haagse vrouwenweek vraag ik daarom extra aandacht voor kansengelijkheid, weerbaarheid en economische zelfstandigheid van vrouwen en meisjes”.

Van Alphen vindt het belangrijk om een hele week aandacht te schenken aan Internationale Vrouwendag: “We doen heel veel in de stad en het is goed om één keer per jaar daar bij stil te staan. Waar staan we met elkaar?”

Haagse vrouwen inspireren, motiveren en activeren

Op 4 maart zal de wethouder de Haagse Parels uitreiken aan Haagse initiatieven die zich het afgelopen jaar voor vrouwenemancipatie hebben ingezet. Op 5 maart kan je in het Koorenhuis deelnemen aan allerlei workshops. Zondagavond 8 maart wordt de Kartiniprijs uitgereikt in het Atrium tijdens de feestelijk afsluiting van de week.

Luister hier naar het interview met Bert van Alphen.