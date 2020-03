Poging overval op Domino’s Oude Haagweg

Een filiaal van pizzaketen Domino’s is maandagavond doelwit geweest van een poging overval. Een man van rond de 23 kwam met een wapen de zaak binnen en eiste geld. De politie spreekt op Twitter van een poging overval.

De dader is een 23-jarige man van 1.70 m lang, klein postuur. De man had grote wenkbrauwen, donkere kleding; zwarte Adidas broek van Bayern München, oranje kleur onder kleding en in het bezit van een wapen.

Het is nog niet bekend of er een buit is gemaakt.