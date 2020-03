Rolstoelhockeyteam Haag88 wint Wouter Duinisveld Award 2019

De Wouter Duinisveld Award 2019 is gewonnen door Haag88. Dat is maandagavond bekend geworden tijdens de uitreiking van de vijfde editie van de Haagse Sportprijs voor Gehandicapten. De award wordt jaarlijks uitgereikt aan Haagse sporters met een handicap, die in het afgelopen jaar een bijzondere sportprestatie hebben geleverd.

De uitreiking werd gedaan door Peter van Veen, Directeur Sport van de gemeente Den Haag en was in Caesar Sport + Fitness Resort. Het eerste rolstoelhockeyteam van Haag88, dat het bekertoernooi won en 2e eindigden in de KNHB-competitie, is uitgeroepen tot winnaar.

Andere genomineerden waren Félice Lentze, de rolstoeltennisser die achtste staat op de UNIQLO Wheelchair Tennis Tour Singles en winnares is van het Cruyff Foundation Junior Camp 2019 en Jolanda van Leeuwen, de visueel ernstig beperkte skiër, die het afgelopen jaar bij internationale wedstrijden in binnen- en buitenland diverse tweede plaatsen veroverde.

Foto: Richard Mulder.