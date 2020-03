Vergissingsbombardement op Bezuidenhout herdacht: “Alles stond in lichterlaaie”

Bij het monument van Juliana van Stolberg aan de Koningin Marialaan is het vergissingsbombardement op de wijk Bezuidenhout herdacht. Eigenlijk waren de geallieerden op weg naar een raketopslag in het Haagse Bos, maar door een fout werd de wijk Bezuidenhout gebombardeerd. Ondanks dat het al zo lang geleden is, kunnen meerdere wijkbewoners het zich nog goed herinneren.

“Alles stond in lichterlaaie, je kon geen kant op”, vertelt Loes van der Werff die er destijds bij was. Ze was een van de overlevenden die een krans mocht leggen bij het monument.

Bij het bombardement kwamen ruim 500 Hagenaars om het leven en vielen er duizenden gewonden. De stichting 3 maart ’45 vindt het belangrijk het bombardement te blijven herdenken. “Wij vinden het belangrijk dat de nieuwe generatie weet wat hier gebeurd is en hoe bijzonder het is dat we nu in vrijheid leven”, zegt Debbie Nuijten van de stichting.