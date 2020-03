Verse streekproducten direct van de boer in elke Haagse wijk

Vanaf deze week kan je producten rechtstreeks van boeren uit de streek kopen gewoon bij jou om de hoek. Op 4 maart opent het eerste wijkpunt van Den Haag in Bezuidenhout, waar je wekelijks je verse boodschappen kan ophalen. Later deze maand opent het eerste afhaalpunt in Rijswijk en in april komen er maar liefst drie Haagse locaties (in de Stationsbuurt, Valkenbos en Zeeheldenkwartier) bij.

Marco Swart van Rechtstreex doet zijn best om te zorgen dat er in zoveel mogelijk wijken in Den Haag een afhaalpunt komt: “Ik ben de verbindende schakel tussen de consumenten en de boeren. Ik benader hier wijkverenigingen voor en kom zo in contact met mensen die bezig zijn met duurzaamheidsinitiatieven. Elk punt heeft een wijkchef, die contact heeft met de wijkbewoners”.

Wijkchef Bezuidenhout Mark van Duijn vertelt trots aan Den Haag FM over het concept: “Het mooie is dat je de lekkerste verse lokale producten koopt en tegelijkertijd bouwt aan een transparante en sociale voedselketen.” Marco Swart vult aan: “Je ziet van elke euro welk gedeelte naar de boer gaat en wat voor bijvoorbeeld transport is, heel transparant dus.”

Sociale functie

Bovendien gaat het om meer legt Marco Swart uit: “Mensen uit de wijk komen ook echt samen. Als ze eten halen dan kunnen ze meteen gezellig een kopje koffie drinken met elkaar. Wij beogen ook een sociale functie. Bij het uitzoeken van locaties en samenwerkingen is dat echt iets waar we ook rekening me houden.” Lekker Nassuh doet iets soortgelijks als Rechtstreex: “Wij zijn in gesprek met hun en gaan samenwerken. De locatie aan de Witte de Withstraat gaan we bijvoorbeeld delen”, vertelt Swart.

Opening eerste wijkpunt Den Haag

Wethouder Liesbeth van Tongeren (o.a. Duurzaamheid en Voedselstrategie) zal om 16:00 uur het nieuwe wijkpunt Rechtstreex Bezuidenhout feestelijk openen. Er is een proeverij en uiteraard kunnen de eerste klanten hun streekproducten afhalen. Wijkpunt Bezuidenhout is gevestigd in de huiskamer van Anna & Co in SoZa, het voormalig ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.