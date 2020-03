Frenna annuleert optreden Suriname vanwege ‘moordaanslag’

De Haagse rapper Frenna heeft een optreden in de Surinaamse hoofdstad Paramaribo afgezegd op advies van de Nederlandse autoriteiten. Dat zegt hij in een bericht op zijn Facebookpagina. De Surinaamse krant De Ware Tijd meldt op basis van justitiële bronnen dat er in Paramaribo een moordaanslag op hem is beraamd.

Frenna, die eigenlijk Francis Edusei heet, zou aankomende zaterdag optreden. De rapper schrijft dat hij ‘een negatief reisadvies van de Nederlandse autoriteiten’ heeft gekregen. “Ik zal dit advies, met pijn in mijn hart, moeten opvolgen en mijn reis en show moeten annuleren.”

Wie er achter de moordaanslag zit wordt niet gemeld door De Ware Tijd. Frenna zat in 2016 77 dagen in een Surinaamse cel, samen met twee rappers van zijn Haagse rapformatie SFB, Strictly Family Business. Ze werden verdacht van seks met een minderjarige en het maken en verspreiden van kinderporno.

Twee van de drie werden schuldig bevonden door de rechter, maar hoefden vanwege hun lange voorarrest niet langer de cel in na de uitspraak. In maart 2017 mochten ze naar huis.

Foto: Raak Events.