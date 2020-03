Geen zwaar verkeer meer op deel boulevard Scheveningen

Vergissingsbombardement op Bezuidenhout herdacht: “Alles stond in lichterlaaie”

Een tegenslag bij de bouw van het Legoland Discovery Centre op Scheveningen. Bij de aanleg van de kelder van de nieuwe attractie blijkt de bouwer een fout te hebben gemaakt. Daardoor is de constructie zó zwak dat er geen zware vrachtwagens bovenop kunnen rijden. Dat meldt wethouder Boudewijn Revis (VVD). De gemeente heeft inmiddels noodmaatregelen getroffen om te voorkomen dat er toch zwaar verkeer gaat rijden.

De problemen kwamen aan het licht toen er lekkages optraden en scheuren in het dak van de kelder werden aangetroffen. Die scheuren werden onderzocht door een constructief adviesbureau. Daarbij rezen vragen over de sterkte van de constructie. Uit verder onderzoek blijkt nu dat de draagkracht van het kelderdak te laag is.

Volgens de woordvoerder van de wethouder hebben de problemen geen gevolgen voor het verkeer dat gebruik maakt van de boulevard, daar zit de kelder niet onder. Het gaat om een driehoek tussen Legoland en het Kurhaus. Het zou kunnen dat daar bijvoorbeeld tijdens de opbouw van strandtenten een vrachtwagen overheen zou willen rijden om te keren. Dat kan en mag niet meer.

Opknapbeurt

De problemen met het dak van de kelder hebben ook nog andere gevolgen. Het zou kunnen dat de opknapbeurt voor het middelste deel van de boulevard – voor het Kurhaus – een jaar moet worden uitgesteld. Dat betekent dat de werkzaamheden daar dan pas in de loop van 2021 beginnen. De komende tijd wordt hierover een definitieve beslissing genomen.

