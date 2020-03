Haagse fonteinseizoen weer van start

Wethouder Hilbert Bredemeijer opende woensdag het fonteinseizoen in Den Haag. Dat deed hij door de iconische fontein in de Hofvijver weer aan te zetten met een druk op de knop. De Haagse fonteinen worden iedere winter uitgezet om ze te beschermen tegen de vrieskou en ze goed schoon te maken. De fontein in de Hofvijver is de eerste die nu weer volop bruist.

Den Haag telt meer dan 30 fonteinen door de hele stad. Denk bijvoorbeeld aan de fontein bij het Kurhaus op Scheveningen en die op het Anna van Buerenplein bij het Centraal Station. Ieder jaar worden begin oktober de vast opgestelde fonteinen uitgezet. De drijvende fonteinen, zoals die in de Hofvijver, worden uit het water gehaald. Zo kan de gemeente de installaties reinigen en is er tijd voor eventueel onderhoud. Daarna worden ze teruggeplaatst. De meeste fonteinen gaan in de eerste week van april weer aan, de fontein in de Hofvijver trapt het fonteinseizoen vandaag al af.

De waterspuwers zijn er vooral voor de sier, maar geven op warme zomerdagen ook een welkome verkoeling. De fonteinen worden wekelijks schoongemaakt en de technische installatie wordt regelmatig geïnspecteerd om storingen te voorkomen. De fonteinen kunnen door medewerkers van de gemeente op afstand worden bediend met de mobiele telefoon. Dat is handig bij bijvoorbeeld evenementen.

Foto: Gemeente Den Haag.