STRAATVRAAG: Is Den Haag in de ban van het coronavirus?

Haagse Parels die vrouwen in Den Haag emanciperen

Vanavond zijn de Haagse Parels uitgereikt aan diverse Haagse vrouwen, die zich inzetten en een bijdrage leveren aan de emancipatie van vrouwen en meisjes in de stad. Wethouder Bert van Alphen reikte de oorkondes uit in het Koorenhuis. Den Haag FM sprak met drie ‘Haagse parels’.

Po Yee Leung is al tien jaar lang actief bij De Stichting WZCN en vanaf het begin betrokken bij de organisatie als vrijwilliger. Ze geeft organisatieadvies en vertolkt bij bijna alle bijeenkomsten van de stichting. Po Yee helpt vooral Chineze vrouwen in Den Haag: “Ik houd de gemeenschap op de hoogte en probeer ook de discussie aan te gaan over taboe onderwerpen zoals de dood en LHBTI”.

Cathy Delhanty helpt daklozen vrouwen met haar project Wool for Warmth: “Wij hebben inmiddels 70 clubs en het breien levert natuurlijk mooie sjaals op, maar het belangrijkste is het sociale aspect: lekker samen kletsen terwijl we aan het breien zijn.” Deborah Cameron begeleidt en inspireert jonge meiden: “Het is mooi om te zien dat meisjes naar me toe komen en dankbaar zijn en echt geïnspireerd zijn geraakt. Een meisje durfde voor het eerst met haar natuurlijke haar, een afro naar buiten te gaan. Ze kon eindelijk trots zijn op wie ze echt is”.

parel1 parel2 parel3 parel4 parel5 parel6 parel7 parel8