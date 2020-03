Hagenaar (21) vast voor digitale inbraak met buit van tienduizenden euro’s

Een man van 21 uit Den Haag is dinsdag opgepakt op verdenking van oplichting, witwassen en computervredebreuk. Door in te breken op een e-mailaccount zou de man tienduizenden euro’s hebben gestolen, zegt de politie. Vanuit het account werd een factuur onderschept en een e-mail verstuurd met het bericht dat het rekeningnummer was gewijzigd.

Daardoor werd het te betalen bedrag overgemaakt naar een nieuwe rekening. Vervolgens werden vanaf die rekening met het geld luxe goederen gekocht en werden er grote geldbedragen gepind.

De recherche is al sinds juli 2018 bezig met het onderzoek, nadat er aangifte was gedaan van de zogeheten computervredebreuk. Na de aanhouding van de 21-jarige Hagenaar werden op twee locaties doorzoekingen gedaan. Daarbij zijn gegevensdragers in beslag genomen. Het onderzoek is met de aanhouding nog niet afgelopen, want de politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit.