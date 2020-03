Powervrouwen aan het woord in Haagse cultuurankers

In de week voorafgaand aan de viering van Internationale Vrouwendag worden er veel activiteiten georganiseerd in Den Haag. Ook in cultuurankers Laaktheater en theater De Vaillant is er aandacht voor de viering van Vrouwendag. “Ik vind dat we vrouwendag moeten vieren omdat we heel vaak onszelf vergeten en vaak voor andere mensen zorgen. Het is heel fijn dat we in de watten worden gelegd”, vertelt Jessica Riedewald van het Laaktheater in het radioprogramma Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM.

Donderdag staat het Laakse cultuuranker in het teken van de vrouwen waarbij ook powervrouwen speeches geven. “Jane Biekman bijvoorbeeld, die geeft een powerspeech over budget. Het thema van internationale Vrouwendag is vrijheid en hoe belangrijk is het niet om financieel vrij te zijn?”, zo stelt Jessica. Ook is er in de middag de bakwedstrijd ‘Heel Laak Bakt’. “Deze vrouwen willen laten zien wat ze kunnen. Vandaar dat ze zelf hebben aangegeven dat ze deze wedstrijd wilden.”

In theater De Vaillant wordt vrouwendag vrijdag gevierd met workshops en ook daar zijn powervrouwen uitgenodigd om hun verhaal te vertellen. Eén van de sprekers is Dinja Pannebakker, zij werkt voor FunX Den Haag en maakte de documentaire ‘Ik kom niet uit Sri Lanka‘. “Ik ga vooral vertellen over hoe ik bij FunX terecht ben gekomen. Dat is niet in één keer gegaan.” Zomaar opgeven wass voor haar geen optie: “Als je een droom hebt moet je ervoor gaan.” Zelf kreeg ze vanuit huis veel support van haar ouders en die steun is belangrijk: “Ga ervoor en zorg ervoor dat er mensen zijn die jou supporten.”

Naast de activiteiten in de cultuurankers is er op meer plekken aandacht voor Internationale Vrouwendag. Zondagavond 8 maart wordt de Kartiniprijs uitgereikt in het Atrium tijdens de feestelijk afsluiting van de week.

Luister hier naar het gesprek met Jessica Riedewald op Den Haag FM.

Luister hier naar het gesprek met Dinja Pannebakker op Den Haag FM.