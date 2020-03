Roeivereniging De Laak wil uitbreiden in de Binckhorst

Op het uiterste puntje van de Binckhorstlaan wordt met grote interesse gekeken naar de toekomstige ontwikkeling van de Binckhorst. Daar zit roeivereniging de Laak en ook zij is benieuwd hoe de toekomst voor haar vereniging is. “Wij hebben zelfs plannen om, samen met de Haagse studentenroeivereniging Pelargos een groot roeicentrum neer te zetten op de plek waar we nu ook al zitten. We hebben er vertrouwen in dat dat gaat lukken”, zegt voorzitter Eddy Middeldorp in het radioprogramma Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM.

Voor de Binckhorst bestaan plannen om het bedrijventerrein van weleer in de toekomst een woon/ werkgebied te laten zijn. “Wij hebben zelfs hoop dat, doordat er veel bewoners bijkomen, we ook nog allemaal nieuwe leden krijgen en kunnen groeien.” Als voorzitter van de roeivereniging volgt Eddy gesprekken in de gemeenteraad over de Binckhorst met grote belangstelling: “Ik moet even zeker weten dat de gemeenteraadsleden er net zo tegenaan gaan kijken als ik.”

De Haagse gemeenteraad spreekt woensdagmiddag in een commissievergadering over de toekomst van het gebied. Daarbij wordt ook gesproken over de toekomst voor de Haagse Asfaltcentrale die er nu nog te vinden is.

Foto ter illustratie.

Luister hier naar het gesprek met Eddy Middeldorp op Den Haag FM.