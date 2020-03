Tiende editie The Life I Live Festival maakt eerste tien namen bekend

The Life I Live beleeft dit jaar een mijlpaal. Het is de tiende editie van het gratis toegankelijke festival op Koningsnacht en -dag in Den Haag. Op pleinen en lanen van de historische Haagse binnenstad worden negen buitenpodia geplaatst waarop tegen de 60 acts te zien zullen zijn. Alle muzikale genres komen aan bod, van urban tot indiepop en rock, van garage tot funk en elektronische muziek.

Woensdagmiddag heeft de organisatie de eerste tien namen bekend gemaakt. Er zijn optredens van onder meer Wies, Postmen, Goldband, Three Little Clouds, Voodoo Chambers, Millionaire, Zuco 103, Queens Pleasure, Dan August en Cairo Liberation Front.

De komende tijd wordt het programma van het festival tijdens Koningsnacht en -dag verder bekend gemaakt. Alle optredens zijn gratis te bezoeken. The Life I Live is zondag 26 april (Koningsnacht) en maandag 27 april (Koningsdag) 2020.

Foto: Life I Live 2019.