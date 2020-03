Vreugdevuur Duindorp vreest opnieuw geen vergunning te krijgen

De organisatoren van het vreugdevuur in Duindorp vrezen ook dit jaar geen vergunning te krijgen voor het vuur met oud en nieuw. Belangrijkste struikelblok zou de milieuontheffing zijn.

Na de vonkenregen van 1 januari 2019 besloot de gemeente dat de organisatoren van de vreugdevuren voortaan een evenementenvergunning moeten hebben om de vuren af te mogen steken. Het lukte de organisatoren op Scheveningen en Duindorp voor afgelopen jaar niet om aan de eisen van de vergunning te voldoen.

Waarnemend burgemeester Johan Remkes heeft na de afwijzing van de vergunningen aangegeven zich in te gaan spannen om de vergunning voor komend oud en nieuw wel te regelen. De eerste gesprekken met de organisatoren van het vreugdevuur op Scheveningen en Duindorp hebben inmiddels plaatsgevonden. Ondanks de positieve gesprekken blijven de organisatoren in Duindorp bang dat het vreugdevuur geen vergunning krijgt.

De gemeente wil niet inhoudelijk reageren op de klachten van de organisatoren van het Duindorpse vreugdevuur. “Dit is hoe zij de gesprekken hebben beleefd. De burgemeester heeft nog steeds als doel om er voor te zorgen dat er op 1 juli helderheid is over de komende vreugdevuren.”