ADO Podcast: ‘AZ-fans bedanken ADO voor gastvrijheid’

In de Den Haag FM ADO Podcast spreken Lieuwe van Slooten, Rogier Heimgartner en Alberto van der Spiegel met Matthijs Keuning, voorzitter van de supportersclub van AZ (Victoria Alkmaar). Het gaat onder meer over de periode dat AZ zijn thuiswedstrijden in Den Haag speelde en hoe de Alkmaarders ADO daarvoor zaterdag willen bedanken. Ze gaan dat doen door gratis kaarten en een consumptie beschikbaar te stellen voor de ADO-supporters.

Verder wordt er teruggeblikt op het gelijkspel tegen Heracles en hebben we weer een quizvraag aan het eind van de podcast om kaarten te winnen voor ADO – Fortuna.

Ton Beije

ADO Den Haag-commentatoren Lieuwe van Slooten en Rogier Heimgartner bespreken in de ADO podcast de week van de Haagse voetbalclub. Dat doen ze wekelijks samen met ADO-supporter Alberto van der Spiegel en een wisselende gast. In de volgende aflevering spreken ze met Ton Beije van Haaglanden Voetbal