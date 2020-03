Angela Merkel houdt 5 mei-lezing in Kunstmuseum Den Haag

De Duitse bondskanselier Angela Merkel zal op Bevrijdingsdag de 5-mei lezing in het Kunstmuseum geven. De lezing zal in het teken staan van 75 jaar vrijheid. Aansluitend aan de lezing zal premier Rutte het Bevrijdingsvuur ontsteken als startsein voor alle andere activiteiten in het land.

Het Nationaal Comité 4 en 5 mei legt uit waarom Merkel gevraagd is de lezing te houden. ‘Zij zet zich, doordrongen van de geschiedenis, al jarenlang in voor vrede, vrijheid en stabiliteit in Europa.’ Na haar lezing zal de bondskanselier samen met premier Rutte in gesprek gaan met Nederlandse en Duitse jongeren over de betekenis van 75 jaar vrijheid en over de verantwoordelijkheid voor het doorgeven van vrijheid aan toekomstige generaties.

Na de lezing zal premier Rutte een toespraak houden op het Bevrijdingsfestival in Den Haag, waarna hij het Bevrijdingsvuur zal ontsteken. Dit vuur is het startsein voor de veertien Bevrijdingsfestivals en andere activiteiten in het land.

Foto: Wikimedia / Armin Kübelbeck.