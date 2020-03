Den Haag moet nog meer dan 80 miljoen aan bijstandsuitkeringen terugkrijgen

Een bedrag van 81,5 miljoen euro staat vanuit de gemeente nog open bij inwoners aan te veel gekregen bijstandsuitkeringen. Van dat bedrag moet ongeveer 42 miljoen euro worden terugbetaald vanwege bijstandsfraude. Dat blijkt uit antwoorden die wethouder van sociale zaken, Bert van Alphen, gaf na vragen van de Haagse Stadspartij en de Islam Democraten.

Volgens Van Alphen zijn er meerdere redenen dat mensen teveel geld hebben ontvangen. Er is niet altijd sprake van fraude. Zo is de gemeente verplicht om vier weken na de aanvraag te beginnen met het uitkeren van een voorschot op de uitkering. Ook veranderingen van inkomen, of woon- en leefsituatie die niet tijdig worden doorgegeven kunnen er voor zorgen dat mensen te veel bijstand ontvangen.

In totaal hebben 19.807 Hagenaars een bijstandsschuld bij de gemeente. Dat houdt in dat de gemiddelde schuld per persoon meer dan vierduizend euro is. Afgelopen jaarwisseling hadden circa negenduizend mensen een bijstandsschuld die ouder was dan drie jaar, waarop is afbetaald. Van alle in 2019 door de gemeente beëindigde bijstandsvorderingen was de gemiddelde aflossingsduur bijna 23 maanden.

‘In problemen door regels’

Tim de Boer van de Haagse Stadspartij wil weten hoe men precies tot de 80 miljoen is gekomen: “Dat kon ik uit de officiële stukken nog niet achterhalen, dus daar gaan we nog even achteraan.” Ook vindt hij dat er nog goed moet worden gekeken naar het aantal fraudeurs. “Eerst moeten we even goed kijken naar wat we onder fraude verstaan. Er is een andere brief van Van Alphen en daar heeft ie het over slechts 2 procent waarbij het om moedwillige fraude gaat. Als je van die 2 procent uitgaat, dan heb je het over 800.000 euro waarmee gefraudeerd is en de rest zijn mensen die in problemen komen door de regels.”

