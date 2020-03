Haagse maatschappelijke initiatieven en fietsburgemeester in nieuwe editie Straatnieuws

De nieuwe editie van de daklozenkrant Straatnieuws Den Haag/ Rotterdam is deze keer gevuld met een gesprek met de Haagse fietsburgemeester en maatschappelijke initiatieven. Zo is Stichting Veli sinds kort ook actief in Laak om mensen te helpen die vragen hebben op het gebied van huur- en zorgtoeslag, schuldsanering en huisvestingsproblemen. “Bijvoorbeeld ook blijkt dat de gemeente vaak niet goed in de gaten houdt of iemand genoeg leefgeld overhoud als er beslag is gelegd op je uitkering of salaris”, vertelt hoofdredacteur Natascha Frensch in het Den Haag FM-programma Rob’s Tussendoortje.

Ook de noodkreet van Stichting Samenlevingsopbouw Solidair vindt een plekje in de krant, deze particuliere voedselbank heeft financiële problemen om door te kunnen gaan. “Ze zijn al 15 jaar aan het struggelen om het in leven te houden. Ze maken zich toch wel zorgen dat het binnenkort moet verdwijnen omdat ze te weinig hulp krijgen.” De stichting zorgt er al jaren voor dat tientallen mensen uit de wijk te eten krijgen.

De 33-jarige Marcel Kleizen is voor twee jaar aangesteld als Haagse fietsburgemeester. “Hij gaat proberen om alle fietsproblemen of -irritaties uit de weg te helpen.” Ook zoekt hij een junior-fietsburgemeester om hem te helpen bij het promoten van het fietsen. “Dat zou ervoor moeten zorgen dat ook meer jongeren uit Den Haag gaan fietsen.”

Iedere drie weken spreekt hoofdredacteur Natascha Frensch bij Rob Kemperman in Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM over de nieuwe editie van het Straatnieuws.

Luister hier naar het gesprek met Natascha Frensch op Den Haag FM.