Haagse Wim loopt CPC ter nagedachtenis aan zijn vrouw

Toen de City Pier City Loop in 2019 werd afgelast wegens harde storm was dit voor Wim Diesveld een grote tegenvaller: hij zou de halve marathon lopen ter nagedachtenis aan zijn vrouw. Toen het hardloopevenement waar hij zo hard voor getraind had niet doorging viel hij in een diep gat. “Ik zat echt in zak en as. Ik had blessures en zat ook mentaal in de kreukels. Het shirt waarin ik zou lopen was bedrukt met een foto van mijn vrouw en ik liep voor een goed doel”, vertelt Wim in het radioprogramma Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM.

Het duurde een paar maanden voor Wim het hardlopen weer op wilde pakken, maar zijn hardloopvrienden hielpen hem er weer bovenop. “Door de hardloopgroep, waar ik goede vrienden heb gemaakt en zelfs een nieuwe liefde heb gevonden, ben ik weer opgekrabbeld. Zonder hun hulp was het een stuk zwaarder geweest”, zegt Wim. “In december was ik zelfs blessurevrij geraakt en heb ik gezegd: ik ga er weer voor! Misschien is trainen voor de halve marathon wel de manier om uit de ellende te komen”.

Zondag gaat Wim de halve marathon lopen tijdens de CPC. Hij hoopt de afstand van 21,1 kilometer in ongeveer twee uur af te leggen. “Met de naderende datum spelen de gebeurtenissen van de laatste jaren vaker door mijn hoofd. Tijdens een mooie loop gaan mijn gedachten absoluut uit naar mijn vrouw. Tijdens de laatste kilometers van een run geeft het soms net het laatste zetje”. Wim laat zich niet afschrikken door de adviezen van de CPC omtrent het coronavirus: “Ik werk als conciërge op een basisschool dus ik fiets al elf jaar door alle ziektekiemen heen”.

Wim is niet van plan om na de halve marathon zijn hardloopschoenen aan de wilgen te hangen. “Ik heb me al met een groep vrienden ingeschreven voor de Roparun, en misschien durf ik nog wel groter te dromen. Ik had nooit gedacht dat ik zo’n lange afstand zou kunnen lopen, maar dat is met trainen wel gelukt. De marathons in Rotterdam en New York staan eigenlijk ook wel op mijn bucketlist, dus misschien durf ik me daar ook wel voor in te schrijven”.

Foto: Pim Ras

