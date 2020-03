Meer daklozen in Den Haag, voor het eerst wachtlijst

Het aantal daklozen in Den Haag is opnieuw gestegen en er is een wachtlijst ontstaan voor de nachtopvang. Wethouder Bert van Alphen spreekt op Den Haag FM over de financiële crisis als een van de oorzaken van meer problemen. Ook mensen die uit elkaar gaan en een woning nodig hebben kunnen niet direct op een andere plek terecht. “De toename is een reden dat we de uitstroom niet meer onder controle hebben”, zegt van Alphen in het radioprogramma Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM.

Daklozen komen niet uit de opvang omdat doorstroomvoorzieningen niet toereikend zijn, daardoor zitten mensen langer in de opvang en kunnen momenteel meer dan 80 mensen niet in de nachtopvang terecht. Toch vindt de gemeente dat ze belangrijke stappen heeft gezet om de problematiek rondom dakloosheid aan te pakken. Zo zijn er wel meer opvangplekken en is er 24-uurs opvang en maatwerk.

“Het grote tekort aan woningen voor mensen zonder dak boven het hoofd blijft topprioriteit”, zo stelt Van Alphen. Vorig jaar zijn 264 woningen bijgekomen voor mensen die zorg nodig hebben, waaronder cliënten uit de maatschappelijke opvang. Ook is afgesproken dat er 89 woningen voor dak- en thuislozen komen. In Bezuidenhout-West komt eind 2020 een vaste plek aan de Sportlaan waar mensen doorstromen van opvang naar eigen woning.

Nu zijn er in Den Haag 192 plekken waar dak- en thuislozen de hele dag kunnen blijven. Wethouder Van Alphen zegt er van overtuigd te zijn dat zijn aanpak werkt. “Een eigen plek geeft mensen veel rust, maar ook ruimte om aan de toekomst te werken.”

Luister hier naar het gesprek met Bert van Alphen op Den Haag FM.