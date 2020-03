Meerderheid wil vluchtelingenkinderen opvangen

Een meerderheid van de partijen in de gemeenteraad wil vluchtelingenkinderen die vast zitten op het Griekse eiland Lesbos opvangen in Den Haag. Daarmee sluit de gemeenteraad zich aan bij de gemeente Amsterdam. Ook in Groningen en Utrecht pleitten de GroenLinks-fracties voor opvang.

Volgens coalitiepartijen GroenLinks, D66, en PvdA en de oppositiepartijen Haagse Stadspartij, SP, Nida, Islam Democraten, Partij voor de Dieren, 50PLUS en ChristenUnie/SGP, moet de stad samen met andere steden zo’n 500 alleenstaande vluchtelingenkinderen opvangen. ‘Zo kunnen we de meest onschuldige slachtoffers van oorlog en geweld, de kinderen, een warm thuis te bieden’, aldus gemeenteraadslid Serpil Ates (GroenLinks).

Op het eiland waar de vluchtelingen verblijven zijn geweld en honger dagelijkse kost. Die vluchtelingen komen vooral uit Syrië en andere conflictgebieden. De partijen noemen de situatie op het eiland een ‘humanitaire ramp.’ ‘Zo komen duizenden mensen die voor oorlog vluchtten, opnieuw op een plek van honger en geweld terecht. Wij kunnen kwetsbare kinderen in Den Haag helpen en met deze partijen zeggen we ook daartoe bereid te zijn’, aldus Ates.