Negen verdachten drugshandel aangehouden in Holtenstraat

Na klachten uit de buurt over drugsgebruik en drugshandel heeft de politie woensdag tijdens een actiedag in en in de omgeving van de Holtenstraat in totaal 9 verdachten aangehouden. Vier daarvan bleken potentiële kopers te zijn die weer zijn heengezonden. Bij één aangehouden verdachte werden meerdere bolletjes drugs aangetroffen. Deze 20-jarige man zit nog vast. Tegen de overige verdachten zal een nader onderzoek ingesteld worden wat zij in vrijheid mogen afwachten.

Met deze aanhoudingen wil de politie drugsoverlast tegengaan. Uit informatie bleek dat drugsgebruikers en –dealers regelmatig in deze buurt samenkwamen. Bewoners ondervinden hier veel overlast van en het gebruiken en dealen van drugs heeft grote invloed op de leefbaarheid en veiligheid in hun wijk.