Tom Beugelsdijk en vriendin Melanie verwelkomen dochter Emmi

Tom en Melanie Beugelsdijk zijn sinds woensdag de trotse ouders van dochtertje Emmi. Het is het eerste kindje voor de 29-jarige ADO-verdediger en zijn vriendin. Tom laat aan mediapartner Omroep West weten ‘supertrots’ te zijn.

“Gisteren werd Emmi geboren. Veel geluk en liefde toegewenst met moeder en kind, Tom!” luidt de felicitatie van de voetbalclub bij een foto van de breedlachende Beugelsdijkjes met hun pasgeboren spruit. “Alles is supergoed gegaan’, aldus de verdediger. ‘Kleine Emmi is gezond, moeder is gezond. Het is fantastisch.”