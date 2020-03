Verkiezing lief en leedpotjes: welke Haagse straat is het liefste?

Bankrekening 83-jarige vrouw geplunderd door hulp in de huishouding

Meer in

De politie heeft donderdag twee personen aangehouden die worden verdacht van het plunderen van de bankrekening van een 83-jarige vrouw uit Den Haag. De verdachten zijn een 53-jarige vrouw en 52-jarige man uit Den Haag. Zij hielpen het slachtoffer sinds vorig jaar in de huishouding.

Enige tijd nadat het slachtoffer het tweetal in huis had gehaald om haar te helpen met het huishouden, merkte zij dat haar pinpassen weg waren. Ook ontdekte ze dat er voor enkele duizenden euro’s was gepind van haar rekening. Reden genoeg voor de vrouw om aangifte te doen van diefstal.

De politie startte hierop een onderzoek dat uiteindelijk leidde naar de aanhouding van de verdachten. Zij zitten momenteel vast en worden vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.