Verkiezing lief en leedpotjes: welke Haagse straat is het liefste?

Op 12 maart organiseert Lief & Leed de verkiezing ‘Liefste straat van Den Haag’. Sinds 2019 kunnen alle bewoners van Den Haag een Lief & Leedpotje ter waarde van €75,- aanvragen voor hun straat. Gangmakers, de beheerders van het potje, kunnen met dit bedrag presentjes kopen voor buren die het nodig hebben of verdienen. Het initiatief maakt onderdeel uit van het Actieplan Eenzaamheid. “Tijdens de verkiezingsavond worden ontroerende verhalen gedeeld door gangmakers uit alle delen van Den Haag”, vertelt Sofia Visser van Lief & Leed in Haagse Ochtendradio op Den Haag FM.

Inmiddels ontvangen 80 Haagse straten een Lief & Leedpotje. “Iemand kan zich met een of twee andere buren aanmelden als gangmaker. Zij overleggen samen welke buren zij een extraatje gunnen, bijvoorbeeld wanneer iemand langere tijd ziek is of geslaagd is voor school. Alle Lief & Leedstraten mochten zich opgeven voor de verkiezing, waarna een jury drie finalisten heeft uitgekozen. Deze straten mogen zich op 12 maart voorstellen met een introductievideo. De leukste of origineelste straat winkelen in een supermarkt om iets extra’s te halen voor de straat”, zegt Visser.

Omdat lang niet elke Haagse straat evenveel inwoners heeft kan het voorkomen dat een straat meerdere potjes ontvangt. Visser: “Als buren weet je heel goed wat je als jouw stukje straat beschouwt, bijvoorbeeld van kruising tot kruising. Bij kleine straten kijken we juist of een potje gedeeld kan worden met een naastgelegen straat. Buren in contact brengen is het belangrijkst aan dit project. Tijdens de verkiezingsavond mogen gangmakers bijvoorbeeld twee buren meenemen. Zij proberen dan iemand uit te zoeken die wel een uitje kan gebruiken”.

Luister hier naar het gesprek met Sofia Visser.