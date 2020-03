Eerste twee besmettingen coronavirus in Den Haag

Een tiener en een veertiger uit Den Haag zijn besmet met het nieuwe coronavirus meldt de GGD Haaglanden aan Den Haag FM. Dit is gisteravond vastgesteld na laboratoriumonderzoek. “Na contact met hun huisarts, die vaststelde dat de klachten op het coronavirus leek, is de GGD bij beide patienten langs gegaan om te testen. Zij zitten nu in thuisisolatie en maken het redelijk goed”, legt directeur publieke gezondheid Annette de Boer van de GGD uit. Er is geen relatie tussen de twee personen. In totaal zijn er nu vijf besmettingen met het virus in regio Haaglanden.

Beide personen zijn op vakantie geweest in Noord-Italië. Het is zeer waarschijnlijk dat zij het virus daar hebben opgelopen. Zij zitten allebei met ziekteverschijnselen in thuisisolatie, maar zijn aan de beterende hand. GGD Haaglanden is direct een contactonderzoek gestart. Mensen die met de twee personen tijdens de besmettelijke periode contact hebben gehad, worden door de GGD benaderd en gevraagd hun gezondheid in de gaten houden. Als zij klachten krijgen die passen bij het nieuwe coronavirus, worden zij ook in isolatie geplaatst en getest.

GGD Haaglanden en het RIVM blijven alert op mogelijke nieuwe besmettingen. Mochten er nieuwe besmettingen gevonden worden, dan past de GGD hetzelfde protocol toe: isolatie, contactonderzoek en doorlopende monitoring van de patiënt en zijn of haar contacten. Door deze maatregelen wordt geprobeerd de kans op verspreiding te verkleinen.

Luister hier naar het interview met Annette de Boer van GGD Haaglanden.