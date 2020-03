Spuigasten over nachtopvang en Binckhorst

In het politieke radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM wordt zaterdagochtend onder andere aandacht besteed aan de nachtopvang en de Binckhorst.

De gemeente Den Haag heeft een tekort aan nachtopvangplekken voor dak- en thuislozen. Door de overspannen woningmarkt blijven mensen langer in de nachtopvang, waardoor er geen ruimte komt voor nieuwe mensen die behoefte hebben aan een dergelijke plek. Meer dan tachtig daklozen staan op de wachtlijst voor een plek in de nachtopvang. Wethouder Bert van Alphen (GroenLinks) is te gast in Spuigasten.

Bewoners, ondernemers en politici. Ze hebben allemaal zorgen over de manier waarop de toekomst voor de Haagse Binckhorst wordt bepaald. Dat gebeurt niet vanaf het stadhuis waar de plannen in een gedetailleerd bestemmingsplan worden vastgelegd. Voor de Binckhorst is een omgevingsplan gemaakt waar veel minder vastligt. De raadsleden Ayse Yilmaz (VVD) en Lesley Arp (SP) lichten in Spuigasten hun zorgen toe.

Spuigasten is een wekelijks actueel politiek radioprogramma van Den Haag FM. Elke zaterdag van 11.00 tot 12.00 uur ontvangt Ivar Lingen zijn gasten in Studio B. Volg het live op de radio via Den Haag FM of kom langs in de centrale bibliotheek aan het Spui.