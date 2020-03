Telefooncirkel Laak jubileert; “Sommige ouderen in de wijk hebben alleen ons om mee te praten”

In Spoorwijk viert de Telefooncirkel deze maand het veertigste jubileum, en dat gaat over twee weken gevierd worden met een feestelijk verrassingsprogramma in wijkcentrum de Wissel. De organisatie is blij dat het initiatief al veertig jaar bestaat.

“De Telefooncirkel is een initiatief met dertien vrijwilligers die elke dag ouderen uit de wijk bellen om te kijken of alles in orde met ze is”, zegt Sylvia Thijssen van de Telefooncirkel. “Maar ook vragen we of ze nog leuke dingen gaan meemaken, we zijn een klein onderdeel van hun leven geworden.”

Elke ochtend komen er vrijwilligers naar wijkcentrum de Wissel om de ouderen te bellen. “Er zijn mensen waarvan wij de enige zijn die ze dagelijks horen, en daarom vind ik het belangrijk om dit te doen”, zegt vrijwilliger Leonie van Leeuwestijn. “Moet je je eens voorstellen als je wakker wordt en alleen bent, wanneer je gaat slapen je alleen bent en je de hele dag niks gehoord hebt… Dat is niet fijn.”