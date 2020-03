Utrechtsebaan vrijdag en zaterdag opnieuw dicht

De Utrechtsebaan is van vrijdagavond tot en met zaterdagavond vroeg tussen het Malieveld en Bezuidenhout dicht vanwege werkzaamheden. De gemeente is bezig met het verbreden van de overkapping over de A12, tussen het Haagse Bos en de Koekamp. Om de werkzaamheden uit te voeren zijn er de komende weken in de weekenden afsluitingen van de Utrechtsebaan. Zondag, tijdens de CPC Loop, is de weg wel gewoon geopend.

Door de verbreding van de overkapping over de A12 moeten het Haagse Bos en de Koekamp beter met elkaar worden verbonden. Ook krijgt de Koekamp extra bomen en ongeveer 3.000 vierkante meter extra groen. Het project is onderdeel van de plannen om het gebied rond Den Haag Centraal te verbeteren.

Het verkeer uit Amsterdam en Utrecht wordt tijdens de afsluitingen omgeleid via de N14 bij Leidschendam. Automobilisten uit Rotterdam wordt aangeraden om via de afrit Den Haag-Zuid naar de stad te rijden en dan de N211 te nemen. Ook het verkeer dat de stad uit wil wordt omgeleid.