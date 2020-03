Kunstlicht over film: ‘(ON)BESPROKEN’, en Internationale Vrouwendag

Het wekelijkse live cultuurmagazine Kunstlicht op Den Haag FM besteedt zondag van 11.00-12.00 uur aandacht aan onder meer de film ‘(ON)BESPROKEN’ en vrouwenfilms in Filmhuis Den Haag.

‘We leren hoe boontjes groeien, maar te vaak mogen we onze eigen boontjes doppen. Roos Spruijt, 17 jaar, maakte met ‘(ON)BESPROKEN’ een film over een groep jongeren die de grenzen voorbij wenst te gaan. Samen met meer dan honderd jongeren van theaterschool Rabarber en een team van professionele filmmakers is de korte film gemaakt. De première is dinsdag, in het Paard, met daaromheen sprekers, Q&A’s en een ontmoeting met cast en crew.

Filmhuis Den Haag is woensdag een nieuwe programmareeks gestart: ‘Film, Vrouw en Politiek’. Speelt dé vrouw het hele jaar door al een belangrijke rol in de programmering; rond Internationale Vrouwendag vertoont het vandaag en de komende week veel films met vrouwen in de hoofdrol, van toffe klassiekers tot indrukwekkende documentaires. Kunstlicht spreekt met Filmhuis-programmeur Gerlinda Heywegen.

In Kunstlicht ook de vaste rubrieken: het Vrolijk Intermezzo met Thom Ferwerda, Door de bril van een ander met Mira Feticu en de Kunstgreep van acteur Vincent Linthorst. Gewoontegetrouw sluit Kunstlicht af met actuele agendatips. Samenstelling, productie en presentatie: Eric Korsten.

Foto: Still uit de film (ON)BESPROKEN