Record aantal deelnemers tijdens derde editie City Pier Night Walk

Het CPC weekend is goed begonnen. Een record aantal deelnemers stonden vrijdagavond aan de start van alweer de derde editie van de City Pier Night Walk. In de binnenstad genoten vrijdagavond 2100 wandelaars van de avondwandeling. Deelnemers legden vanaf het Malieveld een route van 6 of 12 km af door de Haagse straten richting de Pier van Scheveningen. Onderweg liepen de wandelaars langs diverse Haagse bezienswaardigheden met onderweg verschillende muzikale acts.

Na het ophalen van de stempelkaarten op het Malieveld, vertrokken de deelnemers aan hun wandelbelevenis door Den Haag. In een mooie stoet liepen de wandelaars richting Haagse highlights, zoals het Binnenhof, de Koninklijke stallen en het Vredespaleis en richting de finish bij de Pier in Scheveningen. Onderweg waren er sfeervolle stempelposten bij begraafplaats St Petrus Banden en bij de Badkapel. Bij laatstgenoemde werden de deelnemers muzikaal onthaald door Popkoor Goed Gestemd.

Niet alleen de sfeervolle binnenstad van Den Haag maakte deze wandeling bijzonder. Onderweg werden de deelnemers geëntertaind door diverse muziekpunten, van dj’s tot dansmariekes. Iedereen maakte er een feestje van. Bij de finish op de Pier in Scheveningen ontvingen de deelnemers hun laatste stempel en zorgde zanger John Medley voor een feestelijke en gezellige afsluiting.

Foto: Ed Turk.